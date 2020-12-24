Çalışkan, arıcılık alanında yapılacak her çalışmalanın kente olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Ziyarette, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında ihtisaslaşan Kırklareli Üniversitesi'nde arıcılık, bal ve arı ürünleri konusunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan , Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur'u ziyaret etti.

Bilgin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beşinci'ye çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci'yi makamında kabul etti.

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