Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

24.12.2020 11:51
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Pınarhisar Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cevizköy, Ataköy, Osmancık ve Eskitaşlı köylerinde kanal açma çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, köylerin talepleri doğrultusunda bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Köylere hizmet götürebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Talay, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

Talay, köylerin imkanlar doğrultusunda ihtiyaçarını karşılamak için mücadele ettiklerini anlattı.

Kovid-19 denetimleri

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Ekipler, işyerlerinde de alınan tedbirleri inceleyerek, vatandaşları tedbirler hakkında bilgilendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Tedbirlere uyulması halinde kısa sürede kovid-19 hastalığının sona erebileceği belirtilen açıklamada, topyekün mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

"Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi"

Kırklareli İl Özel İdaresince başlatılan "Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde bir çiftçinin tarlasına ahududu fidanları dikildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fidan sahasında incelemede bulundu.

Fidanların oluşum ve gelişim süreçlerini takip eden ekipler, ayrıca fidanların bölgenin toprak yapısına da uyumlarını kontrol ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Lüleburgaz, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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