Lüleburgaz ilçesinde fırınlar denetlendi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.

Denetimlerde hijyen kurallarının ve koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler, eksikleri tespit edilen fırın sahiplerine eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.

Ekipler, fırınlarda ekmek ve ekmek çeşitlerinin gramaj ve fiyatlarını kontrol ederek, hijyen kurallarını ve alınan tedbirleri inceledi.

Evleri yanan aileye yardım

Kırklareli'nde yangında evleri zarar gören aileye yardım yapıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi ile Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde, Üsküp Beldesi'nde yangında evleri zarar gören aileye yapılan yardımlar teslim edildi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Evlerinde zarar oluşan aileye soba, ocaklı fırın, televizyon, ütü, gıda kolisi, et konserve ve giyim yardımında bulunduklarını ifade eden Göç, ailenin bir nebze ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.