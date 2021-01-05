Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

05.01.2021 10:11
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "İlçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Talay'a ziyaret

AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Talay, makamında, İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışmaları ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

İlçede çok güzel projelere imza attıklarını ifade eden Talay, daha güzel hizmetler sağlamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Gün'e ziyaret

Demirköy Müftüsü Ömer Faruk Aslan, Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Aslan, ziyarette, belediyenin din hizmetlerinde kendilerine destek olduklarını söyledi.

Gün'e ve tüm belediye ekiplerine teşekkür eden Aslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Gün de tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Aslan ziyarette, Belediye Başkanı Gün'e plaket verdi.

İhsan Talay, Kırklareli, Pınarhisar, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı! Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!
2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti 2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti         
10:02
Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı         
09:46
Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada Ali Koç'tan Fatih Terim'e gönderme: Sonraki maçta yaşadıkları ortada         
09:33
Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor         
09:27
Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler         
08:53
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:22:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei