Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, köylere daha iyi hizmet verebilmek için araç filolarına greyder, kanal kazıcı ve damperli kamyonu kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandıklarını bildiren Kuşoğlu, araçların alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilgin ve Yıldırım incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi çalışmalarını inceledi.

Bilgin ile Yıldırım, Lüleburgaz ilçesindeki şantiye alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya ineceğini ifade eden Bilgin, bu projenin Trakya'ya değer katacağına inandığını bildirdi.