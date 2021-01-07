Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye 112 acil istasyonu yapılacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye her alanda yeni yatırımlar kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Modern tesisi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Talay, sağlık hizmetlerinin daha konforlu ve güvenli bir alanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

112 acil istasyonu için Dere Mahallesi'ndeki bir alanın yer teslimini yapacaklarını bildiren Talay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yer tesliminden sonra 60 günde inşası tamamlanacak olan 112 acil istasyonumuz hayırlı olsun. Sağlık alanında ülkemize devrim niteliğinde bir sağlık alt yapısı kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Çöp konteynırları yenilenecek

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, çöp konteynerlerinin yenileneceğini bildirdi.

Gün, yaptığı açıklamada, 10'u geri dönüşüm olan 200 yeni çöp konteynerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından teslim aldıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıklı bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Gün, konteynerlerin kısa sürede yerlerine konulacağını ifade etti.

Gün, daha temiz ve daha güzel bir Demirköy için mücadele ettiklerini belirtti.