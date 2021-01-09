Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına hediye verdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ve Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Yasin Vardar, kentteki gazetecileri ziyaret ederek, Vali Bilgin tarafından gönderilen hediyeleri ulaştırdı.

Tiran, Anadolu Ajansı Kırklareli bürosunu da ziyaret etti. AA muhabirleri ile bir süre sohbet eden Tiran, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

KTSO'ya ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker'i makamında kabul etti.

Ziyarette Türker, yaptıkları çalışmalar hakkında Ilık'a bilgi verdi.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türker'e çalışmalarında başarılar diledi.

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