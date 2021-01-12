Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

12.01.2021 09:15
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediyesince 3 köye durak yapıldı.

Pınarhisar Belediyesince 3 köye durak yapıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı köylere de hizmet götürebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların talepleri üzerine Cevizköy, Erenler ve Poyralı köylerine otobüs durağı yaptıklarını aktaran Talay, vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken hava koşullarından etkilenmemesini istediklerini bildirdi.

Durakların köylere hayırlı olması temennisinde bulunan Talay, vatandaşlara hizmet etmenin farklı bir gurur olduğunu kaydetti.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli Belediyesince sokak hayvanlarına mama desteği verildi.

Belediye ekipleri, kırsal alanda oluşturdukları beslenme odaklarına su ve mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmede zorluk yaşayan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Her canlının yaşam hakkının olduğu aktarılan açıklamada, sokak hayvanlarını hiçbir zaman unutulmadığı kaydedildi.

"Sevgi Mağazası" projesi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ihtiyaç sahipleri için "Sevgi Mağazası" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Proje kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde ikinci el kıyafet ve ayakkabı mağazası oluşturduklarını aktaran Gerenli, ihtiyaç sahibi vatandaşların mağazadan ücretsiz alışveriş yapabileceğini kaydetti.

"İyilik elden ele" sloganını düstur edindiklerini ifade eden Gerenli, mağazanın kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Toplu Taşıma, İhsan Talay, Kırklareli, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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