Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe'yi ziyaret etti.
Bilgin, ziyarette, Yeltepe'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kırklareli'nde Adalet Bakanlığı çalışmalarının sorunsuz yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, Yeltepe'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Yeltepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Köy mezarlığı temizlendi
Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyü mezarlığında çevre temizliği yapıldı.
Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, köy mezarlığında yürütülen temizlik çalışması tamamlandı.
Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, köylere de hizmet götürdüklerini belirtti.
Muhtarlığın taleplerini karşılamaya çalıştıklarını aktaran Talay, temizlik çalışmalarının ardından vatandaşların yakınlarının kabirlerini rahatlıkla ziyaret edebileceğini kaydetti.
Yol düzenlemesinin de yapıldığını ifade eden Talay, ağaçların bakımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.
Kaynak: AA
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