Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

19.01.2021 09:43
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Ahmetbey Belediyesi ekipleri, beldedeki iş yerleri, resmi ve özel kurumları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, salgının başladığı ilk günden itibaren dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Haftanın belirli günlerinde tüm iş yerleri ve kurumların düzenli olarak dezenfekte edildiğini aktaran Altıntaş, salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Berberlere Kovid-19 testi

Lüleburgaz ilçesinde berberlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR tarama testi yapıldı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 200 berbere Kovid-19 testi yapıldığını aktaran Akın, olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Lüleburgaz, Altıntaş, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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