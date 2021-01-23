Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'ndeki kitap sayısının arttığı bildirildi.

Kütüphaneden yapılan açıklamada, 1957 yılından bu yana faaliyet gösteren kütüphanedeki kitap sayısının 45 bin 558'e ulaştığı belirtildi.

Geçen yıl 3 bin 442 yeni kitabın kütüphaneye kazandırılmasıyla, çocuk kitabı sayısının 10 bin 648, yetişkin kitabı sayısının 34 bin 910 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen 9 bin 789 kayıtlı üyesi bulunan kütüphaneden son bir yılda 25 bin 101 kullanıcının 18 bin 838 kitap aldığı kaydedildi.

Kırklareli TSO Başkanı Ilık'tan salgın tedbirleri açıklaması

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklama, Bilim Kurulu ve yetkili mercilerin yeni gelişmelere göre salgın tedbirlerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Bazı sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladığını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Kısıtlamalar eğitim ve hizmet sektörüyle yakın çalışan pek çok sektörü de doğrudan etkiledi. Kısıtlamalardan binlerce işletme ve 6 milyona yakın insan direkt olarak etkilendi. Kısıtlamalarda iki ayı geride bıraktığımız bugünlerde aşı çalışmalarının başlamış olması ve vakalardaki düşüşün de dikkate alınarak kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Şu anda 20 Kasım 2020'den çok daha iyi bir durumdayız. O günlerde günlük rakamlar çok yüksek ve aşı konusu belirsizdi ancak bu 2 aylık süreç zarfında tüm bu konularda gelişme kaydedildi. HES uygulamasından da görebileceğimiz üzere aktif vakalarda ciddi bir azalma var."