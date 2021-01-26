Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Erkem Şaylan, gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Şaylan, makamında düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda üretim maliyetlerinin arttığını söyledi.

Tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların bu yıl da devam ettiğini ifade eden Şaylan, söz konusu maliyet artışlarının tarımsal üretim üzerinde büyük bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

Üreticilerin üretim periyodunda her bir farklı bitki için farklı gübreler kullandığını aktaran Şaylan, Trakya'da en çok kullanılan 5 gübre çeşidinde son 1 yılda yüzde 53 ile 87 arasında meydana gelen fiyat artışının, çiftçinin belini büker hale geldiğini belirtti.

Üre gübresinin 2020 yılında tonu 1650 lira iken bu yıl yüzde 82'lik artış ile 3000 liraya ulaştığını vurgulayan Şaylan, dap gübresinin yüzde 87 artışla 1850'den 3450 liraya, on beşlik taban gübresinin yüzde 53 artışla 1700'dan 2600 liraya, yirmilik taban gübresinin yüzde 55 ile 1580'dan 2450 liraya, amonyum sülfat gübresinin de yüzde 74'lük bir artışla 950 liradan 1650 liraya yükseldiğini bildirdi.

Trafik denetimlerinin gerekliliği eğitimi

Kırklareli'nde 4637 öğrenciye trafik denetimlerinin gerekliliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimler ile trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmek, trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılmasını sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin gerekliliği eğitimi verildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen eğitimler ile hayati öneme sahip trafik kurallarına uyum oranının yükseltilmesi hedeflendi.

Yapılan teorik eğitimlerde öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konularında bilgiler verildi.