Kırklareli'nden kısa kısa

Ahmetbey beldesinde işyerleri dezenfekte edildi.

Ahmetbey beldesinde işyerleri dezenfekte edildi. Ahmetbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı belirtildi. Belediye ekiplerinin tedbirleri kapsamında sanayi sitesindeki iş yerlerinin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, salgının yayılmaması için ekiplerin her an görevi başında olduğu kaydedildi. Sokak hayvanlarına mama takviyesi Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu. İlçe merkezi ile ormanlık alanlardaki hayvanların beslenme odaklarına mama bırakıldı. Elektrik kesintisi Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezindeki Karakaş Mahallesi'ne 2 Şubat Salı günü enerji verilmeyecek. Söz konusu kesinti 12.00-13.30 saatlerinde uygulanacak. Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Son Dakika

Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar

Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler

CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı

Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor

Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı

Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti