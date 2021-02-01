Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

01.02.2021 08:57
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Bilgin ile Kesimoğlu kent hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, belediyelerin çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldığı belirtildi.

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını ifade edilen açıklamada, can dostlarına destek olan herkese teşekkür edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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