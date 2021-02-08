Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.
Ekipler denetimde teknik ve özel hijyen koşulları incelenerek bazı ürünlerde numune aldı.
Numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığının laboratuvarlarına gönderildi.
Sokak hayvanlarına mama desteği
Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.
Kırklareli Valiliği Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldı.
Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Kaynak: AA
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