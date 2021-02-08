Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

08.02.2021 09:39
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Ekipler denetimde teknik ve özel hijyen koşulları incelenerek bazı ürünlerde numune aldı.

Numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığının laboratuvarlarına gönderildi.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Valiliği Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldı.

Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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