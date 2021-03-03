Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yüz yüze eğitim başladığı okullarda incelemede bulundu.

General Ferhat Akat İlkokulu ve 8 Kasım Ortaokulu'nu ziyaret eden Yüce okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri inceleyen Yüce, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemli olduğunu belirtti.

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Lüleburgaz ilçesinde 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Aile Sağlığı Merkezinde düzenlenen programda maratonda dereceye giren doktor Reyhan Demirel ve sağlık çalışanı Ümit Er'e kupaları Aile Sağlığı Merkezi yöneticisi Bülent Önder tarafından teslim edildi.

Önder, bir yıldır salgınla mücadele ettiklerini ve sağlık çalışanlarının başarıları ile gururlandıklarını söyledi.