Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Bilgin, OSB'de devam eden çevre düzenlemesi, fidan dikim ve tabela yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

OSB'nin hızla büyüyerek kentin istihdam ve ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Bilgin, çalışmalarından dolayı OSB yönetimi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan'ı kabul etti.

Ceylan, Alpullu beldesinde 2 Şubat'ta meydana gelen su baskınında zarar gören vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılması için devletin tüm kademelerinin seferber olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar ve yardımlardan dolayı Vali Bilgin'e teşekkür eden Ceylan, "Allah bir daha bize böyle felaketler yaşatmasın." dedi.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Milletimiz ile aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur." ifadesini kullandı.