Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde yenilenen dersliğin açılışı yapıldı.

Kepirtepe Anadolu Lisesi velisi Hayrettin Yılmazoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden babası Fayrettin Yılmazoğlu adına derslik yaptırdı.

Okulda düzenlenen törene, İlçe Mili Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Yılmazoğlu ile şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.

Erdem, konuşmasında, hayırsever Yılmazoğlu'na teşekkür etti.

Eğitime yapılan yatırımın, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yetişmesine vesile olduğunu ifade eden Erdem, "Velimiz Hayrettin Yılmazoğlu, rahmetli babası anısına bir derslik donatımı yaparak okulumuza en güzel katkılardan birini sağladı. Fayrettin Yımazoğlu'nu rahmetle anarken, velimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan derslik gezildi.

TÜGVA temsilciliğine Ömer Aygın getirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lüleburgaz İlçe Temsilciliği görevine Belediye Meclis Üyesi Ömer Aydın getirildi.

TÜGVA Kırklareli İl Başkanı Doğacan Kamiloğlu, Genel Başkan Enes Eminoğlu'nun onayı evraklarını Aydın'a tevdi etti.

Aydın, 2014'te kurulan TÜGVA'nın bayrağının Lüleburgaz'da da dalgalanacağını belirtti.

Göreve getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, Lüleburgaz TÜGVA'nın gençlerin kültürden spora, bilimden sanata, kendini geliştirerek güçlü yarınlara koşacağı bir merkez haline getireceklerini ifade etti.???????