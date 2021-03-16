Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Gürsu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar ile "Balıkçılık Tesisi Teknoloji Yenileme Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe desteği alan İrfan Erden'in alabalık tesisini ziyaret etti.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Gürsu, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticileri desteklediklerini ifade etti.

"Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanları" resim sergisi açıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce "Pandemi döneminde sağlık çalışanları" konulu resim sergisi açıldı.

İl Sağlık Müdürü Çidem Cerit, Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, hazırlanan serginin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını anlatan Cerit, "Bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Bir yıldır süren pandemi sürecinde hayat kurtarmak için ellerinden geleni yaparak büyük fedakarlıklar gösteren, değerleri bir kez daha anlaşılan sağlık çalışanlarımız için düzenlemiş olduğumuz bu resim sergisiyle bir nebze de olsa vefa örneği göstermek istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cerit ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan serginin açılışını gerçekleştirdi.