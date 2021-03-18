Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

18.03.2021 09:23
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in himayelerinde yürütülen "Gönül Kapısı Projesi" kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in himayelerinde yürütülen "Gönül Kapısı Projesi" kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bilgin çifti, aileleri ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Bu tür projelerin önemine değinen Vali Bilgin, proje ile il genelinde dezavantajlı toplum kesiminde yaşayan ailelerin gönüllü aileler ile sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla bir araya getirdiklerini ifade etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Balkan Türkleri göçmenleri temsilcileri makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, Bal-Göç Trakya Lüleburgaz Dernek Başkanı Veli Öner ve Babaeski Bulgaristan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Fatma Özcan ile sohbet etti.

Balkan Türkleri, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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