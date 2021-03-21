Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

Açıklamada, her iki müdürlüğünde 22 Mart 2021 Pazartesi günü hizmete başlayacağı bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Sungurbey Caddesindeki yeni hizmet binasına taşınan İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerinin "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında dizayn edildiği belirtildi.

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı