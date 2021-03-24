Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Talay, Yaşlılar Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşlıların istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret etmeye çalıştığını ifade eden Talay, toplumun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlıların en büyük hazine olduğunu belirtti.

Talay, yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olmasının mümkün olmadığını belirtti.

- Dere ıslah çalışması

Vize ilçesinde Tabakhane Deresi ıslah çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, dere ıslah çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özalp, kısa süre içerisinde dere ıslahının tamamlanacağını belirtti.

Çevre düzenlemesinin yapıldığını aktaran Özalp, aydınlatma, oturma alanları ve yürüyüş yollarının da yapıldığını kaydetti.

Aydınlatmada güneş enerjisi sisteminin kullanıldığını bildiren Özalp, proje ile elektrik tasarrufunun da sağlandığını söyledi.