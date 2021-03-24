Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 102 yaşındaki Naime Başoğlu'nu ziyaret etti.

Vali bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Başoğlu ile bir süre sohbet etti.

Tüm yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutlayan Bilgin, her fırsatta yaşlıları ziyaret etmeye çalıştığını belirtti.

-Göletlere balıkkandırma çalışmaları sürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, göletlerde 2021 yılı içerisinde yapılacak balıklandırma için su analiz ve izleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gerekli analizlerin ardından göletlere balık salımı yapılacağını ifade eden Aksoy, balıklandırma çalışmalarına önem verdiklerini kaydetti.