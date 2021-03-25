Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, eski otel binasının iş merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Talay binada incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada atıl durumdaki binayı belediyeye kazandırdıklarını söyledi.

Eski otelin çevresel kirlilik açısından büyük problemler oluşturduğunu ve tehlike arz ettiğini ifade eden Talay binayı en kısa sürede restore edeceklerini belirtti.

Binanın ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Talay, "Teknik ekibimiz tarafından bina içerisindeki hasarlı bölgeler, eksiklikler tespit edilip gerekli rapor doğrultusunda ilçemize yakışır bir iş merkezine çeviriyoruz. 18 ofisin yer alacağı binanın teras katında da düğün gibi organizasyonlarda faydalanabileceğimiz restoran kafe olarak planladık." diye konuştu.

Başkan Özalp'ten yaşlılara ziyaret

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, bakım merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.

Özalp ziyarette yaşlıların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını ifade eden Özalp örf ve adetleri geleceğe taşıyan yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Temizlik çalışması

Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceledi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Gün ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cadde ve sokaklar ile yağmursuyu olukları ve mazgalların temizlendiğini anlatan Gün, temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den muhtarlara ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Gerenli Dere Mahallesi Muhtarı Nuri Yavuz İşçioğlu, Yılmaz Mahallesi Muhtarı Zafer Şirin, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Hasan Kamacı ve Özerler Mahallesi Muhtarı Yılmaz Şenavcı'yı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların demokrasinin en temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Gerenli muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmaya, Lüleburgaz halkı için hizmet üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 4 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tatarköy, Celaliye, Osmancık ve Emirali köylerine 26 Mart Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Tatarköy, Celaliye ve Osmancık köylerinde 14.00-15.00, Emirali köyünde ise 17.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.