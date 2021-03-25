Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

25.03.2021 08:37
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, eski otel binasının iş merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, eski otel binasının iş merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Talay binada incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada atıl durumdaki binayı belediyeye kazandırdıklarını söyledi.

Eski otelin çevresel kirlilik açısından büyük problemler oluşturduğunu ve tehlike arz ettiğini ifade eden Talay binayı en kısa sürede restore edeceklerini belirtti.

Binanın ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Talay, "Teknik ekibimiz tarafından bina içerisindeki hasarlı bölgeler, eksiklikler tespit edilip gerekli rapor doğrultusunda ilçemize yakışır bir iş merkezine çeviriyoruz. 18 ofisin yer alacağı binanın teras katında da düğün gibi organizasyonlarda faydalanabileceğimiz restoran kafe olarak planladık." diye konuştu.

Başkan Özalp'ten yaşlılara ziyaret

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, bakım merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.

Özalp ziyarette yaşlıların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını ifade eden Özalp örf ve adetleri geleceğe taşıyan yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Temizlik çalışması

Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceledi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Gün ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cadde ve sokaklar ile yağmursuyu olukları ve mazgalların temizlendiğini anlatan Gün, temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den muhtarlara ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Gerenli Dere Mahallesi Muhtarı Nuri Yavuz İşçioğlu, Yılmaz Mahallesi Muhtarı Zafer Şirin, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Hasan Kamacı ve Özerler Mahallesi Muhtarı Yılmaz Şenavcı'yı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların demokrasinin en temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Gerenli muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmaya, Lüleburgaz halkı için hizmet üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 4 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tatarköy, Celaliye, Osmancık ve Emirali köylerine 26 Mart Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Tatarköy, Celaliye ve Osmancık köylerinde 14.00-15.00, Emirali köyünde ise 17.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

İhsan Talay, Pınarhisar, Özalp, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi         
08:57
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu         
23:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 09:04:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei