Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Babaeski ilçesinde 15 köyde çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ziraat mühendisi Mehmet Gümüş, Halil Kaya, Eyüp Öndin, Nurettin Arı ile veteriner sağlık teknisyeni Ergün Ertürk ve Ahmet Işık tarafından çiftçilere bilgiler verildiği belirtildi.

Eğitimlere katılan 283 çiftçiye belge verildi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli mantar paketleme tesisi, et işleme tesisi ve toplu tüketim işletmelerinde gıda hijyeni ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler devam ediyor

"Dinamik Denetim Süreci" devam ediyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kontrollü normalleşme süreci ile açılarak faaliyet gösteren kafe, çay bahçeleri ve restoranları denetledi.

Sosyal mesafeye göre düzenlenen oturma alanlarını kontrol eden ekipler, işletmelerde hijyen kurallarının da uygunluğunu kontrol etti.

İşletmelerde çalışanların da HES kodlarını sorgulayan ekipler, müşterilerin işletmelere HES kodları ve ateşleri kontrol edilerek alınması uyarısında bulundu.