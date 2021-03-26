Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.
Lüleburgaz Kan Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27-28 mart tarihlerinde Kongre Meydanı'nda kurulacak kan bağışı çadırında 12: 30-18: 30 saatleri arasında bağışlarının kabul edileceği bildirildi.
Açıklamada, pazar günü kan verecek vatandaşların kısıtlamadan muaf tutulacakları belirtildi.
Evrensekiz Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Türkiye Belediyeler Birliğince Evrensekiz Belediyesi'ne çöp kamyonu hibe edildi.
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant yaptığı yazılı açıklamada çöp kamyonunun belde halkına hayırlı olmasını temenni etti.
Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalıştıklarını bildiren Nalbant, "Aracın beldemize kazandırılmasında emeği geçen Milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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