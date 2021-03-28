Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

28.03.2021 11:39
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli'nde "Kırkgençler Emin Ellerde Projesi" başlatıldı.

Kırklareli'nde "Kırkgençler Emin Ellerde Projesi" başlatıldı.

Kırklareli Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması amacıyla eğitim düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, belediye serasında gerçekleştirilen eğitimde, dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerin toplumsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kırkgençler Emin Ellerde Projesi'ni önemsediklerini ifade eden Bölükbaşı, mesleki eğitim ve beceri alanlarında destek olmayı istediklerini kaydetti.

Bölükbaşı, gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yol yapım çalışması

Demirköy'de yol yapım çalışması sürüyor.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları ve kış şartları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede hizmet götürülmemiş sokak ve cadde bırakmayacaklarını ifade eden Gün, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.

İlçeyi güzelleştirmek ve geliştirmek adına her alanda büyük bir özveri gösterdiklerini kaydeden Gün, "Var gücümüzle çalışıyoruz. Her gün daha güzel bir Demirköy için çalışıyoruz. Yol medeniyettir düsturu ile hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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