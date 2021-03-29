Kırklareli'nde sokak hayvanları için bazı noktalara mama bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin belediye sınırları dışında kalan köylerde ve kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanları için mama bıraktığı aktarılan açıklamada hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını kaydedildi.
Belediye Başkanı Kesimoğlu'na ziyaret
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu cam sanayi işçilerini makamında kabul etti.
Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman işçinin yanında olduklarını söyledi.
İşçilerin sıkıntılarını iyi bildiklerini ifade eden Kesimoğlu, tüm işçilere işlerinde başarılar dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika