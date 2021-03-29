İşçilerin sıkıntılarını iyi bildiklerini ifade eden Kesimoğlu, tüm işçilere işlerinde başarılar dileğinde bulundu.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman işçinin yanında olduklarını söyledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin belediye sınırları dışında kalan köylerde ve kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanları için mama bıraktığı aktarılan açıklamada hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kırklareli 'nde sokak hayvanları için bazı noktalara mama bırakıldı.

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