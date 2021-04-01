Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özalp, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istedi.

Herkes gibi esnafın da Kovid-19 nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Özalp, salgının tüm dünyada ekonomik ve sağlık alanında büyük yaralar açtığını kaydetti.

Herkesin tedbirlere uyması halinde en kısa sürede salgının biteceğine inandıklarını dile getiren Özalp, salgın öncesindeki günleri özlemle beklediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor Kulübü yöneticileri, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Gerenli ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp başkanlığına seçilen Yılmaz Canpolat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Kulüp yöneticilerine görevinde başarılar dileyen Gerenli, Lüleburgazspor'u daha iyi yerlerde görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezindeki Karakaş mahallesi ve Lüleburgaz İlçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran mahallesi ile ilçeye bağlı Akçaköy köyüne 2 Nisan Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş Mahallesi'nde 09.00-12.00, Küçükkarıştıran Mahallesi ile Akçaköy köyünde ise 14.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.