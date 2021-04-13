Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma" Projesi kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformlar kuruluyor.

Proje ile Ulukonak köyünde bir elektrik direğinde leylek yuvası olduğu ihbarını alan Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri durumu TREDAŞ'a bildirdi.

Bölgeye elen ekipler, elektrik direğine yapay leylek yuva platformu montajını yaptı.

Daha sonra direk üzerindeki leylek yuvası platforma yerleştirildi.

Sağlık Müdürü Cerit'ten ziyaret

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Pınarhisar ve Demirköy ilçesinde acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Pınarhisar Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümündeki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Cerit, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık camiasının her bir kademesinde çalışan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de büyük bir özveri ile görev yaptığını belirten Cerit, bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmaları ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Salgın ile mücadele sürecinin el birliği ile yönetildiğini ifade eden Cerit, en kısa sürede de salgının sona ermesi temennisinde bulundu.

Cerit daha sonra İğneada 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İğneada Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.