Ödül töreninin yıl içinde Fransa 'da olacağı ifade edilen açıklamada, halkın mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kırklareli Belediyesinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde gıda hijyeni esasları ve halk sağlığı için Kovid-19 tedbirleri kontrol edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Ardından "Temiz Tuvalet Sağlıklı Gelecek" Projesi kapsamında Karakoç köyündeki proje alanını gezen Bilgin, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresince restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı