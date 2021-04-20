Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

İğneada Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarındaki besleme odaklarına mama ve su bıraktı.

Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için bazı bölgelere mama ve su takviyesi yapıldığını ifade eden Işık, her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşam haklarının bulunduğunu kaydetti.

Bağış standı açıldı

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince ramazan ayı dolayısıyla stant açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta toplanan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Şube Başkanı Volkan Göç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Vatandaşların da ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay aracılığı ile bağışta bulunabilmeleri için stant açtıklarını ifade eden Göç, herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

Göç, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha çok artığını dile getirdi.