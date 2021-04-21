Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Lavanta Yetiştiriciliği ve Petek Alım Projesi" kapsamında üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Ekipler, et ve et ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

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