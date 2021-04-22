Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'ne yapılacak park alanında incelemede bulundu.

Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, parkın inşasına mayıs ayında başlayacaklarını belirtti.

Atıl durumda bulunan 1500 metrekare alan üzerine yapılacak parkta hem çocuklar hem de yetişkinlerin spor yapabilecekleri yerler olacağını söyleyen Talay, ilçede yeni bir yaşam alanı oluşturma hedefinde olduklarını ifade etti.

Talay, "Çocuklarımız ve ailelerimiz için standartları yüksek bir yaşam alanı, hemşerilerimize nezih ve güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri sağlayacak modern bir park inşa edeceğiz. Parkımızın yapımına mayıs ayı itibariyle başlayacağız. Ayrıca parkımızın yanında da 100 metrekare alana yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın sosyal gereksinimlerine önem vererek acılarını paylaşmak ve taziye dileklerini her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları ortamda kabul etmeleri amacıyla bir taziye evi yapacağız." diye konuştu.

Yol yapım çalışması

Vize Belediyesince yol yapım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ağır tonajlı araçların geçişi dolayısıyla yolun çok çabuk deforme olduğuna dikkat çeken Talay, "Özellikle bu yolu kullanan ağır tonajlı araçlar yolun çabuk bozulmasına ve yolda çökmelere sebep oluyor. Bu nedenle bozulan yola beton dökerek yolda onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmayla yol daha dayanıklı olacaktır. İlçemizde ki tüm cadde ve sokaklarımız ilçemize yakışır hale gelecek." şeklinde konuştu.