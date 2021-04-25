Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları sokak hayvanlarına yiyecek verildi.

Belediye Başkanı Recep Gün yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Mama takviyesi yaparak hayvanların beslenmelerine yardımcı olduklarını ifade eden Gün, her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşam haklarının bulunduğunu kaydetti.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çengerli köyüne 27 Nisan salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.