Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve kurumların hayatın her alanında denetimler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Osman Bilgin, kaymakamlar ve belediye başkanları öncülüğünde sürdürülen denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Babaeski'de BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında Babaeski Devlet Hastanesinde de BioNTech aşılarının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundakiler sistemde tanımlandığını bildirdi.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırdıklarını ifade eden Cerit, vatandaşların 182 hattı veya www.mhrs.gov.tr adresinden randevularını alabildiklerini ifade etti.