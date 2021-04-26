Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

26.04.2021 15:07
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Zenginleştirilmiş kütüphane" ile "3D teknolojik kütüphane" açılışı yapıldı.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Zenginleştirilmiş kütüphane" ile "3D teknolojik kütüphane" açılışı yapıldı.

Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile okul idarecileri katıldı.

Kalkan ve beraberindekiler açılışın ardından kütüphaneleri gezerek, bilgi aldı.

Törende konuşan Kalkan, kütüphanelerin hazırlanmasına destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gelecek neslin teknoloji ile iç içe yetiştiğini ifade eden Kalkan, "Çocuklarımızın yetiştirilebilmesi, iyi bir geleceğe hazırlanabilmesi için devlet olarak, millet olarak, veli olarak ve eğitim camiası olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Z-kütüphane ve teknolojik kütüphaneler eğitimin kalitesinin artmasına ve çocuklarımızın başarı oranın artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Ilık da kütüphanelere tablet ve zeka oyunları katkısında bulunduklarını bildirdi.

"Yarını Kodlayanlar" Projesi

Kırklareli'nde "Yarını Kodlayanlar" Projesi kapsamında köy okulunda teknoloji sınıfı kuruldu.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğinde yürütülen proje ile Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı İlkokulu'nda kurulan teknoloji sınıfında kodlama ve teknoloji eğitimleri verilecek.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Tozaklı İlkokulu'nu ziyaret ederek, Okul Müdürü Gürsan Aysevinç'ten bilgi aldı.

Projenin 5 yıldır yürütüldüğünü ifade eden Ilık, "Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak. Köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarıyla, kırsal bölgelerde eğitime ve teknolojiye erişimin kapsayıcı biçimde artırılması, internetin ve teknolojinin verimli kullanılması, çocukların hayal güçlerinin farklı bakış açılarıyla geliştirilmesi, diğer teknoloji sınıflarıyla köprü iletişim kurularak hem sosyalleşme alanlarının hem de ortak çalışma kültürlerinin oluşturulması hedefleniyor."??????? diye konuştu.

Çocuklar için saha yapıldı

Kırklareli Belediyesince çocukların talepleri doğrultusunda saha yapıldı.

Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Karakaş Mahallesi Sırtbağlar Mevkisindeki çocukların taleplerine duyarsız kalmadıklarını belirtti.

Bölgede belediyeye ait arazide düzenleme yapıldığını ifade eden Kesimoğlu, kale direklerinin montajının yapıldığını kaydetti.

Alanın kısa süre içerisinde çimlendirileceğini aktaran Kesimoğlu, "Yavrularımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak adına, bu araziyi, yine onların istekleri doğrultusunda kendilerine tahsis ettik. İlk düzenlemeleri yaptık. İlerleyen günlerde sahanın çimlendirilmesi ve etrafının daha fonksiyonel bir yapı haline dönüşmesi için gerekli tüm ekipman kurulumu ile çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

Kesimoğlu, çocuklara belediyespor kulübüne ait forma, top ve içerisinde boyama kitabı ve çeşitli materyallerin bulunduğu hediyeler verdi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli, Ticaret, 3d, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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