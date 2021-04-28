Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.
Bahar çalışmaları
Kırklareli'nde belediye ekipleri bahar çalışmalarına hız verdi.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte çiçeklendirme ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında da kent genelinde dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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