Demirköy'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, aileleri ziyaret ederek gıda paketini teslim etti.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşların zor günlerden geçtiğini aktaran Gün, en kısa sürede zor günlerin de geride kalması temennisinde bulundu.

Bin 350 gıda paketi dağıttıklarını aktaran Gün, zaman zaman yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Ücretsiz ekmek dağıtıldı

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıldı.

Fırın işletmecisi Ergant Kınay, yaptığı açıklamada, gelir düzeyi düşük 3 bin vatandaşa ekmek verildiğini söyledi.

Her yıl imkanlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunmaya çalıştığını aktaran Kınay, "Her yıl ücretsiz ekmek ve pide dağıtmayı devam ettirmek istiyorum. Bu da bana manevi huzur veriyor. Gelecek yıl adedini artırarak devam etmeyi düşünüyorum."