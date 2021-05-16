Babaeski ilçesinde bir otomobilin içindeki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiği fark vatandaşlar durumu Babaeski İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekiplerin çalışması ile yılan otomobilden çıkarıldı. Yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Lüleburgaz ilçesinde sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama takviyesi yaptı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Gerenli, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Gerenli, kendilerine destek olan hayvanseverlere de teşekkür etti.