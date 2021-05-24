Lüleburgaz Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yıl içerisinde yaklaşık 18 kilometrelik yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

2020 yılında 10 kilometre kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdiklerini bildirilen açıklamada, çalışmaların hız kesemeden devam ettiği kaydedildi.

KLÜ'ye engelsiz üniversite ödülü

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca Kırklareli Üniversitesi "2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü"ne layık görüldü.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, engelsiz üniversite konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların bir sonucu olarak ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesinin engelsiz üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Engelli öğrencilerimizin rahat ve konforlu bir şekilde hareket edebilecekleri, her türlü ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun fiziki mekanlar ve kampüs alanı oluşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yükseköğretim kurumu tarafından verilen bu ödüller, bizleri ziyadesiyle motive ediyor. Verilen ödüller yalnızca fiziki çalışmaların ölçülmesinde değil bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmasına da önemli katkı sunuyor."