Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Malatyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Karakaya'yı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında Karakaya'dan bilgi aldı.

Dernek çalışmalarının önem verdiğini ifade eden Bilgin, Malatyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerine görevlerinde başarı diledi.

Sporculardan Kesimoğlu'na ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Gençlik Spor Kulübü karate takımını kabul etti.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporculara her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Sporun hayatlarının bir parçası olması için gayret gösterdiklerini bildiren Kesimoğlu, "Sevgili çocuklar, gelecekte başarılı olmak için sizlere üç öğüdüm var. İyi derecede yabancı bir dil öğrenin. Dört yıllık bir üniversite okuyun ve bizlere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkın." diye konuştu.