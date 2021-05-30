Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ inşaat alanında incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, bölgedeki çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

İnşaat alanın hızla hazırlandığını ifade eden Talay, TOKİ'nin ilçeye çok büyük değer katacağına inandığını kaydetti.

Toplu konutların en kısa sürede tamamlanması için çabaladıklarını anlatan Talay, vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kızılcıkdere köyü, Lüleburgaz ilçesinin Gençlik ve Sevgi Mahalleleri ile ilçeye bağlı Turgutbey, Eskitaşlı ve Yenitaşlı köylerine 31 Mayıs Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kızılcıkdere köyünde 09.00-15.00, Gençlik ve Sevgi Mahalleleri ile Turgutbey, Eskitaşlı ve Yenitaşlı köylerinde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.