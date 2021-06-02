Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kesimoğlu'na Kocid-19 sürecindeki çalışmalarından dolayı Kesimoğlu'na "teşekkür belgesi" verdi.

Kesimoğlu da salgının tamamen sona ermesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Bilgin'den ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hardaliye üretimi yapılan işletmeyi ziyaret etti.

Bilgin, Deveçatağı köyünde üzümden elde edilen hardaliye üretimin yapıldığı işletmeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hardaliyenin kent için önemli olduğunu ifade eden Bilgin, hardaliyenin çok lezzetli olduğunu kaydetti.