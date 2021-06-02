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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

02.06.2021 09:25
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kesimoğlu'na Kocid-19 sürecindeki çalışmalarından dolayı Kesimoğlu'na "teşekkür belgesi" verdi.

Kesimoğlu da salgının tamamen sona ermesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Bilgin'den ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hardaliye üretimi yapılan işletmeyi ziyaret etti.

Bilgin, Deveçatağı köyünde üzümden elde edilen hardaliye üretimin yapıldığı işletmeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hardaliyenin kent için önemli olduğunu ifade eden Bilgin, hardaliyenin çok lezzetli olduğunu kaydetti.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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