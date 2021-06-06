Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçedeki temizlik çalışmalarını incelemede bulundu.

Çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

İlçeyi köşe bucak temizlediklerini ifade eden Talay, "Pınarhisarımızı köşe bucak temizliyor ve güzel bir görünüme büründürüyoruz. ilçemiz için aşkla ve gayretle çalışan tüm personellerime teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum. Temiz ve ferah bir Pınarhisar için çalışıyoruz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Gündoğdu, Yeni, Yılmaz ve Dere mahallerinde 7 Haziran Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.