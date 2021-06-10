Demirköy ilçesine Hükümet Konağı yapılacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Konak için TOKİ tarafından ihale sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Eylül ayında ihale sürecinin tamamlanarak inşaatın başlayacağı aktarılan açıklamada, Hükümet Konağı'nın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çeşitli alanlarda yatırımların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "TOKİ ihale sürecinden sonra inşaat çalışmalarına başlanarak, ilçeye yakışır modern bir hükümet konağı binası inşa edilecek. Yeni hükümet konağı ilçeye hayırlı olsun." ifadeleri yer alıyor.

-Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Talay Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları hakkında ilgililerinden bilgi aldı.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Talay, ilçenin dört bir yanında farklı alanlarda ekiplerin çalıştığını belirtti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kocahıdır, Lüleburgaz ilçesinin Atatürk ve Güneş ile Vize ilçesinin Cumhuriyet, Kale, Güven mahallerine 11 Haziran Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Kocahıdır Mahallesi'nde 09.00-14.00, Atatürk ve Güneş mahallelerinde 09.00-18.00, Cumhuriyet, Kale ve Güven mahallelerinde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.