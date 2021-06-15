Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaat çalışmalarının yüzde 21'i tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık yatırımlarının Kovid-19 sürecinde de hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kırklareli Sağlık Kompleksi inşaatının yüzde 21'inin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya hastane başhekimleri, toplum sağlığı merkezi başkanları ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, Kovid-19 tedbirleri ile aşılama çalışmaları değerlendirildi.