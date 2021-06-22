Vize'de tarihi dokuya uygun restore edilen Kale Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sona erdi.

İPA Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ardından açılış töreni düzenlendi.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Bulgaristan'ın Sredets Belediye Başkanı Ivan Jabov, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ile mahalle muhtarları katıldı.

Özalp, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında Kale Mahallesi'nin tarihine uygun olarak yol, kaldırım ve bahçe duvarları yapıldığını belirtti.

Projenin 222 bin 542 avro değerinde olduğunu aktaran Özalp, "Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak program girişimleriyle sürdürülebilir turizm ağının arttırılmasını hedefledik. Proje maliyetini AB fonundan hibe alarak ilçemize kazandırdık. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Törende halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Menfezler yenileniyor

Lüleburgaz ilçesinde menfez yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kocasinan Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Gerenli, kentte bazı bölgelerde fiziki ömrünü dolduran menfezlerin yenilendiğini belirtti.

Zaman zaman bu bölgelerde kanalizasyon hattında da kaçakların meydana geldiğini tespit ettiklerini ifade eden Gerenli, yaşanan sorunları kısa sürede çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Bölgede 260 metre menfezin yenilendiğini aktaran Gerenli, "Menfezin yanı sıra bu bölgede bulunan yaklaşık 15 binanın kanalizasyon hattı kanalizasyon sistemimize alınacak. Bu sayede çevreye verilecek rahatsızlık ve derenin kirlenmesinin önüne geçilecek. 2021 çevre yılı nedeniyle yapılacak çalışmalar daha da anlam kazanmaktadır. Yaklaşık 150 gün olarak hedeflediğimiz çalışmaların üçte birlik kısmı tamamladı. En kısa sürede çalışmaları tamamen bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.