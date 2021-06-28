Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe için veda programı düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programa, cumhuriyet savcıları ve hakimler ile adliye personeli katıldı.

Yeltepe konuşmasında, Kırklareli'ndeki görev süresini tamamladıklarını belirtti.

Kentte, görev yaptığı süreç boyunca güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Yeltepe, birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına da görevlerinde başarılar diledi.

Slogan yarışması sona erdi

Kırklareli'nin Vize ilçesinin tanıtımı amacıyla "Vize'yi sloganında yansıt ilçemizi temsil edecek sloganı sen belirle" yarışmasını kazanan öğrenciye hediyesi verildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp belediye binasında düzenlenen törende, slogan yarışmasının sona erdiğini belirtti.

Yarışmaya bir birinden güzel eserlerin katıldığını ifade eden Özalp, belirlenen komisyon tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Eylül Yörük'ün "Sakin şehir, zengin kültür" sloganının kazandığını söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Özalp, yarışmada birinci olan Yörük'ü de tebrik etti.