Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi'nde hazırlanan resim sergisini ziyaret etti.

Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Rus edebiyatı" ve "Slav kültürü' konulu resimleri inceleyen Kaymakam Yüce, sergide resmi bulunan öğrencilere başarı belgesi verdi.

Kaymakam Yüce, okulun yaratıcı yazarlık dersinde yazdıkları öyküleri kitaplaştırılan 13 öğrenciye ve "Maskemle Özelim" E-Twinning projesine katılan öğrencilere de sertifika takdim etti.

THK'nın ramazan yardımları

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi Saymanı Hasan Aktaş, ramazan ayında dağıtılan fitre ve zekat zarflarından 125 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Ramazan Bayramı öncesinde mahalle ve köy muhtarları aracılığı ile vatandaşlara 10 bin zarf dağıttıklarını aktaran Aktaş, elde ettikleri gelirle Trakya'daki THK şubeleri arasında en fazla fitre ve zekat toplayan şube olduklarını belirtti.

Lüleburgaz ilçesinde en fazla fitre ve zekatın Atatürk ve İnönü mahallelerinden, köylerde ise Karamusul ve Emirali köylerinden toplandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Zorlu pandemi koşulları süresince fitre ve zekat zarflarını vatandaşlarımıza ulaştıran köy ve mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Toplanan fitre gelirleriyle uçak hava ambulansları ile hasta ve yaralıların taşınmasında, yangın söndürme uçaklarımız ile havadan yangınlara müdahale edilmesinde, THK Üniversitesi'nde eğitim gören şehit, gazi ve bursluluk sınavı kazanan öğrencilere burs sağlanacak. Türk Hava Kurumu ailesine güvenerek fitre ve zekatlarını bağışlayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman daha fazla çalışarak bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmayacağız."